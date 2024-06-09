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角偉三郎　角手椀
商品番号 D86910114305
商品名

角偉三郎　角手椀
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少な作品だと思います。形がとても味わい深い素晴らしい作品です。新品未使用。大変綺麗な状態です。サイズ直径約10.8センチ　高さ7.5センチヤマト便　匿名配送にて発送いたします。作歴　箱　印入の布が付属しています
http://narcologia.ru/goods/contemplate91477.html
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