掛け軸 北村晴方 滝上り 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸北村晴方滝上り絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）405×1067ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 北村晴方 晴方 鯉 滝上り 開運 招福 吉祥 吉兆 出世 上昇運 端午の節句 節句 こどもの日 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#北村晴方#北村_晴方#晴方#鯉#登竜門#滝上り#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物