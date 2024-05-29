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クレイバースト ポケモンカード　box　シュリンクなし　新品未開封　ポケカ
商品番号 F88256125541
商品名

クレイバースト ポケモンカード　box　シュリンクなし　新品未開封　ポケカ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　クレイバースト　1boxシュリンクなし、ぺりぺりなし送料軽減のためパックのみ発送します折れ濡れ対策し、らくらくメルカリ便の匿名配送にて発送しますシュリンクなしですがboxと封入率は変わりません商品の性質上、内容での評価はお辞め下さい即購入OKコメント中でも購入者優先となります検索用#ポケカ　#ポケモンカード#BOX#box#シュリンク#25周年#25th#バラパック#パック#まとめ売り#アニバーサリーコレクション#ANNIVERSARYCOLLECTION#リザードン#ピカチュウ#ブラッキー#SR#HR#SA#CSR#CHR#SAR#UR#プロモ#プロモカード#漆黒のガイスト#白銀のランス#仰天のボルテッカー#シャイニースターV#フュージョンアーツ#摩天パーフェクト#蒼空ストリーム#イーブイヒーローズ#スターバース#VMAXクライマックス#バトルリージョン#ロストアビス#スタートデッキ100#白熱のアルカナ#スペースジャグラー#タイムゲイザー#パラダイムトリガー#ミステリーボックス#VSTARユニバース#スカーレットex#スカーレット#バイオレット#バイオレットex#ポケモンカード#スペシャルセット#シュリンク付き#ポケカ#シュリンクあり#SV#ミモザ#ボタン#ミライドン#コライドン#SAR#SR#Vユニ#VSTARユニバース#Vスターユニバース#トリプレットビート#クレイバースト#スノーハザード#ナンジャモ#グルーシャ#151#エリカの招待#ミュウ#黒炎の支配者#黒煙の支配者#レイジングサーフ#パラソルおねえさん#チリ#ガブリアス
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