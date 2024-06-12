絵画 長尾和 「花の島」 油絵 香川県多度津沖 佐柳島 猫の島 風景画 真作

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※祖母の家から出てきました全体的な状態は写真にてご確認お願いします。＜タイトル＞ 「花の島」 主体美術協会会員 香川県多度津沖 佐柳島＜作家＞長尾和＜額サイズ＞ガラス付き縦幅50cm横幅40cm 奥行6cm ＜作品サイズ＞ 縦幅33cm 横幅24cm 奥行3.5cmキャンバス裏にタイトル・サイン＜長尾和略歴＞作者:長尾和本名長尾和義(1931～2016)日本の画家、教育者である。本名長尾和義。香川県生まれ。1948年香川県立工芸学校卒業。1952年-53年日展入選、受賞1976年スペイン美術賞1977年紺綬褒章1978年半どんの会文化賞1986年うろこ美術館大賞1995年神戸市文化賞。神戸市立小学校図画工作科専科教員・小林聖心女子学院講師・兵庫県立近代美術館油彩画講座講師・神戸大学工学部講師・中国天津美術学院客員教授を務める。 ■状態■Bランク※中古品をご理解の上ご購入下さい。商品状態は写真にてご確認お願いします。 ＜ランク＞ S：新品、未開封 A：未使用品 B：中古品、起動、動作確認問題なしC：中古品、傷や欠品あり。もしくは、起動、動作に難あり。 D：ジャンク品傷がつかないように丁寧に梱包致します。