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ザ・プライベーツ ライター THE PRIVATES
商品番号 Y89870020503
商品名

ザ・プライベーツ ライター THE PRIVATES
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザ・プライベーツのツアー、もしくはファンクラブで購入したライターです。1992年ぐらいに購入したものだと思います。古すぎて記憶になくてごめんなさい。使わずしまってありました。ライターは袋に入ったまま開封してませんが、箱に入ったまま保管してありましたので箱には擦れ等あります。ファンの方、コレクションにいかがでしょうか？#バンドブーム#PRIVATES#ザプライベーツ#プライベーツ#ライター
http://narcologia.ru/goods/message219627.html
http://narcologia.ru/goods/passivity627383.html
http://narcologia.ru/goods/unusable213174.html
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