ポケモンカード　ディアルガLV.X プロモ

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商品詳細
種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームDPレアリティ···PROMO商品名 ポケモンカード ディアルガLV.Xプロモご覧頂きありがとうございます！まとめ買いはお値引き可能です！#トレカ買取チャンピオンで検索していただけると他のカードも確認いただけると思います。他サイトにも掲載している為、予告なく出品取り消しを行う場合がございます。厳重梱包の上、ゆうパケでお送りします。買取も強いので是非お声がけください！#IfyouareanEnglish-speakingoverseasorapurchasingagent,pleasecontactus!#ポケモンカード#ポケモンカードプロモ#ポケモンPSA#PSA鑑定#真贋#GEMMT#とかれた封印#さいはての攻防#金の空、銀の海#湖の秘密#ギンガの覇道#時の果ての絆#砂漠のきせき#ロケット団の逆襲#きせきの結晶#まぼろしの森#天空の覇者#ロケット団の逆襲#ひかる闇#時空の創造#怒りの神殿#ホロンの研究塔#ホロンの幻影#イーブイヒーローズ#旧裏#DPT#DP#PSA#pokemoncard#デルタ種#δ種#リザードン#ドリームリーグ#トレカ買取チャンピオン
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