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ヤマハクラリネット　YCL-35 木製
商品番号 S63541230811
商品名

ヤマハクラリネット　YCL-35 木製
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,169 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー:YAMAHAモデル:YCL-35日本製楽器中古です音の確認をしましたが良かったです。タンポオッケー調整済みすぐ吹けますオッケー　木製なので音がきれいです^_^キー銀メッキ仕上げ日本製内容はクラリネット本体ヤマハマウスピース　(YAMAHA4C)リガチャーキャップリード1枚専用ハードケース写真を見て確認をお願いいたします。9枚目の写真、足にヒビがありますが足(下の部分なので音に影響しません。)音は問題ありません。クラリネットをご覧いただきありがとうございます。こちらは管楽器です。
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