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★加藤 千明 作　★『 迎春　鴨川松島 』　M10　油彩原画 ◆02/1_9
商品番号 S13047811167
商品名

★加藤 千明 作　★『 迎春　鴨川松島 』　M10　油彩原画 ◆02/1_9
ブランド名 Svital
特別価格 税込 12,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

加藤千明作　『迎春　鴨川松島』　M10　油彩原画『新日本百景』　の一つ　『鴨川松島の初日の出』を描いた力作です！■額寸：63.8×48.6cm■画寸：53×33cm（M10）加藤千明現展（現代美術家協会）委員.サロンドパリ委員.白山会員.選抜展招6.日本芸術選賞.他賞7.個展14.グループ展15.大正15年生まれ外遊2　師田代・森　千葉県安房郡丸山町石堂原評価：（1991年美術家名鑑）　P249　82万　（10号作品）状態：良好（経年劣化はあります。）
http://narcologia.ru/goods/recuperation351821.html
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