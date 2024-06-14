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- ★加藤 千明 作 ★『 迎春 鴨川松島 』 M10 油彩原画 ◆02/1_9
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商品詳細
加藤千明作 『迎春 鴨川松島』 M10 油彩原画『新日本百景』 の一つ 『鴨川松島の初日の出』を描いた力作です！■額寸：63.8×48.6cm■画寸：53×33cm（M10）加藤千明現展（現代美術家協会）委員.サロンドパリ委員.白山会員.選抜展招6.日本芸術選賞.他賞7.個展14.グループ展15.大正15年生まれ外遊2 師田代・森 千葉県安房郡丸山町石堂原評価：（1991年美術家名鑑） P249 82万 （10号作品）状態：良好（経年劣化はあります。）
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http://narcologia.ru/goods/encourage963172.html
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