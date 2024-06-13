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ノイトリックプラグセット
商品番号 W35088387005
商品名

ノイトリックプラグセット
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入時期は様々ですが基本的にケーブル試奏の後に取り外したものです。※NP2X2本は新品未開封です。出品にあたり中古プラグはクリーニング済みですが、100％ハンダを取り除けてはおりませんので、予めご了承ください。内容物はNP2X　モノラルフォン　シルバー　ニッケルメッキ×2NP3X　ステレオフォン　シルバー　ニッケルメッキ×2NP2X-B　モノラルフォン　ブラック　ゴールドメッキ×5(内1本のキャップは外径の太いケーブルに使用したためケーブル径が拡張されています)NC3MXX　XLRキャノン　ニッケルメッキ　シルバーメッキ　オス1NC3FXX　XLRキャノン　ニッケルメッキ　シルバーメッキ　メス1NC3FXX-BAG　XLRキャノン　ブラック　ゴールドメッキ　メス1以上12点で、バラ売りは致しません。種類...その他
http://narcologia.ru/goods/assessor215003.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis845844.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless21359.html
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