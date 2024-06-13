ノイトリックプラグセット

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購入時期は様々ですが基本的にケーブル試奏の後に取り外したものです。※NP2X2本は新品未開封です。出品にあたり中古プラグはクリーニング済みですが、100％ハンダを取り除けてはおりませんので、予めご了承ください。内容物はNP2X モノラルフォン シルバー ニッケルメッキ×2NP3X ステレオフォン シルバー ニッケルメッキ×2NP2X-B モノラルフォン ブラック ゴールドメッキ×5(内1本のキャップは外径の太いケーブルに使用したためケーブル径が拡張されています)NC3MXX XLRキャノン ニッケルメッキ シルバーメッキ オス1NC3FXX XLRキャノン ニッケルメッキ シルバーメッキ メス1NC3FXX-BAG XLRキャノン ブラック ゴールドメッキ メス1以上12点で、バラ売りは致しません。種類...その他