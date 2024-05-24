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新品 クレマス限定 レペゼン アクリルスタンド コンプリート
商品番号 X61224760521
商品名

新品 クレマス限定 レペゼン アクリルスタンド コンプリート
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 7,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用クレマス限定RepezenFoxxアクリルスタンドとスナックセットの６点になります✨レペゼンフォックスとコラボの大人気商品完全コンプリート版です！^^DJ社長、DJふぉい、DJまる、DJ脇、DJ銀太の5人セットではなかなか手に入らないと思います✨更にプラスでRepezen5人がプリントされたスナックセットも新品未開封でお付けします^^とても貴重なセットの為、バラ売りやお値下げは致しませんのでご理解頂ければ幸いです。まる君のアクスタは平均でも一枚8千円でお取引されていますのでお得かと思われます。宜しくお願い致します✨^^グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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