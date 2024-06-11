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S.H.Figuartsアイアンマンマーク6 BATTLE DAMAGE
商品番号 H60222906957
商品名

S.H.Figuartsアイアンマンマーク6 BATTLE DAMAGE
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,029 円
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商品詳細

バンダイよりS.H.Figuartsアイアンマンマーク6BATTLEDAMAGEEDITIONです。未開封品です。断捨離の為に出品します。素人の自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。
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