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藤原丈一郎　ちびぬい
商品番号 I71328906828
商品名

藤原丈一郎　ちびぬい
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なにわ男子　藤原丈一郎くんのちびぬいです。関西ジュニア時代のちびぬいは開封をして1回持ち出しました。その後は暗闇で保管しておりました。デビュー記念のちびぬいは新品未開封でずっと届いたまま段ボールで保管しておりました。どちらも綺麗だとは思いますが素人保管になります。また、まとめ売りのみです。発送の際まとめて段ボールに入れます。ご理解の程よろしくお願いします。
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