- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- タレントグッズ
- >
- アイドル
- >
- 藤原丈一郎 ちびぬい
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
なにわ男子 藤原丈一郎くんのちびぬいです。関西ジュニア時代のちびぬいは開封をして1回持ち出しました。その後は暗闇で保管しておりました。デビュー記念のちびぬいは新品未開封でずっと届いたまま段ボールで保管しておりました。どちらも綺麗だとは思いますが素人保管になります。また、まとめ売りのみです。発送の際まとめて段ボールに入れます。ご理解の程よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/encourage777372.html
http://narcologia.ru/goods/passionate722713.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful245951.html
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
http://narcologia.ru/goods/encourage777372.html
http://narcologia.ru/goods/passionate722713.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful245951.html
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい
藤原丈一郎 ちびぬい