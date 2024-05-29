HyperX HX-MICQC-BK

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商品詳細
HyperXHX-MICQC-BKKingstonTechnology#KingstonTechnology#HyperXHX_MICQC_BK半年間ほど使用してその後は他のマイクを買ったので使っていませんでした。使用時はマイクにカバーをつけていたので唾などは飛んでいないはずです。タバコも吸っていないので匂いなどは大丈夫だと思います。種類···マイクカラーレッド値段は要相談返品はよっぽどの事がない限りなるべく御遠慮ください。発送までは2～3日お待ちください。
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