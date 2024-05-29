ドラクエ ソフビモンスター ３体セット フィギュア ドラゴンクエスト

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ドラゴンクエストのソフビモンスター３体セットです。それぞれ単体でも出品してますが、まとめてお得な価格で出品してます。・シドー・キラーマシン・デュラン他でも出品することもあり、売れ次第消していきますので、お早めにご検討ください。写真をご確認いただき、また写真だけでは伝わらない箇所があることもご理解ご了承の上、ご検討ください。具体的に購入を検討いただける方からの写真の追加要望等には対応いたします。※複数まとめてのご提案も歓迎です。#もりのドラクエ出品一覧#ドラゴンクエスト#ドラクエ#スクエニ#モンスター#ソフビモンスター#魔王#フィギュア#メタリックモンスターズギャラリー#スライム#ゲーム#キャラクター