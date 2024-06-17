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アルトサックス用マウスピース ヤナギサワ メタル　#7 （SP）
商品番号 H83029414779
商品名

アルトサックス用マウスピース ヤナギサワ メタル　#7 （SP）
ブランド名 ヤナギサワ
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルト用　ヤナギサワメタル7番の出品です。本田雅人さんの使用していた番手としても有名ですね。めちゃくちゃ吹きやすいです。詳細は写真をご参照下さい。アルコール除菌済みです。手持ちのマウスピース整理のため出品します。他にも何本か出品中ですので是非ご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton125861.html
http://narcologia.ru/goods/browse374991.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic292937.html
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