アルトサックス用マウスピース ヤナギサワ メタル　#7 （SP）



ヤナギサワ YANAGISAWA アルトサックス マウスピース メタル #7



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YANAGISAWA メタル#7 テナーサックス用マウスピース 【ヤナギサワ 銀メッキ】



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アルト用 ヤナギサワメタル7番の出品です。本田雅人さんの使用していた番手としても有名ですね。めちゃくちゃ吹きやすいです。詳細は写真をご参照下さい。アルコール除菌済みです。手持ちのマウスピース整理のため出品します。他にも何本か出品中ですので是非ご覧ください。