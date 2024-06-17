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- アルトサックス用マウスピース ヤナギサワ メタル #7 （SP）
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商品詳細
アルト用 ヤナギサワメタル7番の出品です。本田雅人さんの使用していた番手としても有名ですね。めちゃくちゃ吹きやすいです。詳細は写真をご参照下さい。アルコール除菌済みです。手持ちのマウスピース整理のため出品します。他にも何本か出品中ですので是非ご覧ください。
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