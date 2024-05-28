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ドラクエ　ソフビモンスター　ハーゴン
商品番号 R25557998819
商品名

ドラクエ　ソフビモンスター　ハーゴン
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエスト　ソフビモンスターのハーゴン　になります。多少傷・汚れ等あります。個人個人で感覚は異なると思いますので詳細は画像で確認ください。購入前にコメントをいただければ、メルカリ便に変更させていただきます。定形外発送は保証対象外ですので、安全に発送したい場合、メルカリ便への変更のご連絡をお願いいたします。※送料が高くなります。※ある程度の数量を購入いただければ、多少の値引きは考えさせていただきます。#ドラゴンクエスト#フィギュア#ソフビ#モンスター
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