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フジゲン　JTL6M テレキャスタイプ
商品番号 P72468679078
商品名

フジゲン　JTL6M テレキャスタイプ
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 14,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボディ：Basswoodネック：HardMaple1P（U-Shape）指板：Maple22Fカラー：CARかなり太めのネックで、弾き心地はリッチーコッツェンモデルに近いです。フェンダージャパンのOEMだけあり、音はフェンダーそのものです。造りのしっかりしたギターだと感じます。長く使っていただけるかと思います。ボディバックに塗装のかけの他、細かい傷はありますが、全体的にとても綺麗です。純正のしっかりしたバッグ(色褪せ気味ですのでおまけとお考えください)に入れて、段ボールに包んで発送します。キャンディアップルレッド赤テレキャスターfenderメイプル
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