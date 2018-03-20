フジゲン　JTL6M テレキャスタイプ

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ボディ：Basswoodネック：HardMaple1P（U-Shape）指板：Maple22Fカラー：CARかなり太めのネックで、弾き心地はリッチーコッツェンモデルに近いです。フェンダージャパンのOEMだけあり、音はフェンダーそのものです。造りのしっかりしたギターだと感じます。長く使っていただけるかと思います。ボディバックに塗装のかけの他、細かい傷はありますが、全体的にとても綺麗です。純正のしっかりしたバッグ(色褪せ気味ですのでおまけとお考えください)に入れて、段ボールに包んで発送します。キャンディアップルレッド赤テレキャスターfenderメイプル