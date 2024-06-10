ウィットナー　メトロノーム　ウォールナットカラー　レトロ？　アンティーク 木製

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商品詳細
ようこそ！木製でコチコチ音が心地よいメトロノームの出品です！メーカー:ウィットナーカラー:ウォールナット内容:本体、フタ状態:正常動作確認済みです！ 全体的にキズ等ございます。※詳しい品番等確認できませんでした。ご了承ください。※他サイトにも出品しておりますので、商談成立次第削除致します※#ウィットナー#メトロノーム#レトロ#アンティーク
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