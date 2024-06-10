フェルメール 複製画 『牛乳を注ぐ女』

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商品詳細
フェルメール複製画インテリアアート『牛乳を注ぐ女』額入りF4サイズF4/42×34cmポートレート世界の名画絵画◎最先端ジクレー版画技法◎高精細デジタル版画技法・手彩色◎新絹本(布絹地)◎時間がたっても色調が変化しにくく、美しさが変わらない高精細巧芸画です◎日本製ヨハネス・フェルメール（JohannesVermeer)◎こちらの商品は発送まで10日程かかります☆Keropieのアート→#keropieart#美術品#版画#複製画#ジクレー#リトグラフ#シルクスクリーン#複製#世界名画#フェルメール
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