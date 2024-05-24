SENNHEISER E935 ゼンハイザー

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商品詳細
SENNHEISERE935Sennheiserelectronic定価：¥34000家で試しに使用した程度でほぼ新品と言っても過言ではありません。箱は開ける時に少し破れている箇所があります。マイクケースも付属しています。#Sennheiserelectronic#SENNHEISERE935#ゼンハイザー
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