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超レアBIG！70's〜ネイティブアメリカン　サンダーバードの鉄置物USAナバホ
商品番号 T99781662498
商品名

超レアBIG！70's〜ネイティブアメリカン　サンダーバードの鉄置物USAナバホ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 15,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入しました。ネイティブアメリカンのヴィンテージ置物になります。鉄素材でずっしり重いサンダーバードになります。サイズも大きめでディスプレイなど色々と使えると思います。全体のサイズは高さ約30cm、横幅30cmあります。良好な状態です。ヴィンテージ、USED品にご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#星条旗#70s#骨董　#古道具#インディアンジュエリー#洋楽#ナバホ#ウエスタン#オールデン#チャンピオン#ラルフローレン#イームズ#ゴローズ#ハーマンミラー#ロカビリー#アールデコ#古道具#ミッドセンチュリー#アールデコ#フロリダ#シャビーシック#メネフネ#ジャズ#インダストリアル#チマヨ#カリフォルニア#リーバイス#navajo#pendleton#西海岸#antique#ナバホ#オルテガ#インディアンジュエリー#カチナ　#プエブロ#セドナ#ビンテージ#コールマン#ダナー#501#ペンドルトン#ネイティブ#ガレージ#古着#アリゾナ
http://narcologia.ru/goods/injure154367.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly347984.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln314802.html
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