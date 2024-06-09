【真作】白楊/立雛図/ヒナ図/掛軸☆宝船☆AB-325

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【真作】【参考】白楊【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れあります。表装は良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 178㎝×幅 42㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。