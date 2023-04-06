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Tway航空限定 ピカチュウジェット 1/200 ポケモン 737-800 韓国
商品番号 V10852728370
商品名

Tway航空限定 ピカチュウジェット 1/200 ポケモン 737-800 韓国
ブランド名 ポケモン
特別価格 税込 6,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピカチュウキーリングとセット購入で200円割引(*^ω^*)Tway航空限定ピカチュウジェット　ボーイング737-800型機模型（1：200）　　ポケモンジェット韓国ティーウェイ航空そらとぶピカチュウプロジェクトご覧頂きありがとうございます(*´ω｀*)ティーウェイ航空の飛行機内で購入した限定の模型です！送料込(らくらくメルカリorゆうゆうメルカリ便）新品未使用ですが自宅保管だということをご了承ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)何か質問などあればコメントください‧✧̣̇‧よろしくお願い致しますm(__)mスケール...1/201
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