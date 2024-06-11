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立秋セール! 氷室京介 ITM! 埼玉限定! CREWTシャツ! 新品未使用品!
商品番号 H47177991589
商品名

立秋セール! 氷室京介 ITM! 埼玉限定! CREWTシャツ! 新品未使用品!
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※必ずプロフィールをご覧いただきますようお願い申し上げます。※当方の出品商品は全て正規品です。偽物は一切販売致しません。少しでも疑う方は購入して頂かなくて大丈夫です。※お客様へこの度はご覧いただき誠に有り難う御座います。こちらの商品は10月18日までの販売とさせていただきます。お買い忘れのない様何卒宜しくお願い申し上げます。氷室ファンの皆様、お待たせ致しました!2023年のWEB全体投票にて堂々の1位に獲得した\"INTHEMOOD\"ツアーのファイナル埼玉スーパーアリーナ限定のBeatNixCREWTシャツになります。サイズはLサイズで撮影の為、開封はしておりますが商品は新品未使用品になります。急遽、製造された本当に希少なCREWTシャツです。今は非常に入手困難なアイテムかと思います。是非、この機会に貴重なコレクションに如何でしょうか。NC・NRで宜しくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/protein479334.html
http://narcologia.ru/goods/recommended290890.html
http://narcologia.ru/goods/diamond862258.html
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