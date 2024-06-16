エレキギター birth 入門

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商品詳細
ご閲覧頂きありがとうございます。メルカリにて別の方から購入したエレキギターになります。サンバーストモデルで、古いものですが状態は目立つ傷も無く比較的綺麗かと思われます。購入した方曰く、購入時よりポジションが１つ抜けがありましたが演奏には支障は無いとの事です。撮影の為に購入した為、ギターに関するご質問はお答え出来かねますので予めご了承ください。Amazonにて購入したノーブランドのギターケース、ギターピック、ショルダーもお付け致します。
http://narcologia.ru/goods/evaporation70524.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming989192.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial195816.html
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