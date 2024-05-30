【処分価格】LANEY LA30C アコースティック アンプ 動作良好

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LA10 アコースティックギター用アンプ

LANEYLA30Cを出品します。マイク入力端子１か所とギター入力端子１か所がついた弾語りに最適なアンプです。リバーブはギター側のみの仕様です。外観はコーティング部に傷と浮きが見られます（写真11と12）が、出力は問題ありません。15坪程度の喫茶店や小ホールでの弾語りライブで充分に使えます。つまみを素早く動かすと若干ノイズが感じられますが通常使用ではガリやノイズは感じられません。電源入り切りの際のポップノイズは若干大きめです。直接引取りで試奏確認をされる事をお勧めしています（要予約・埼玉県行田市）。発送ご希望の場合はリサイクル箱に入れヤマト着払い便で送ります。付属品はございません。取説はこのサイトで見られます。https://www.laneymusic.ro/manualul-utilizatorului/Laney_LA30C_Manual.pdf