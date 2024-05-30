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【処分価格】LANEY LA30C アコースティック アンプ 動作良好
商品番号 I95482267776
商品名

【処分価格】LANEY LA30C アコースティック アンプ 動作良好
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,465 円
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商品詳細

LANEYLA30Cを出品します。マイク入力端子１か所とギター入力端子１か所がついた弾語りに最適なアンプです。リバーブはギター側のみの仕様です。外観はコーティング部に傷と浮きが見られます（写真11と12）が、出力は問題ありません。15坪程度の喫茶店や小ホールでの弾語りライブで充分に使えます。つまみを素早く動かすと若干ノイズが感じられますが通常使用ではガリやノイズは感じられません。電源入り切りの際のポップノイズは若干大きめです。直接引取りで試奏確認をされる事をお勧めしています（要予約・埼玉県行田市）。発送ご希望の場合はリサイクル箱に入れヤマト着払い便で送ります。付属品はございません。取説はこのサイトで見られます。https://www.laneymusic.ro/manualul-utilizatorului/Laney_LA30C_Manual.pdf
http://narcologia.ru/goods/Adder430775.html
http://narcologia.ru/goods/Adder109575.html
http://narcologia.ru/goods/rouge652110.html
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