清乾隆青花纏枝喜字紋缶 景徳鎮 陶磁器 装飾品 現代工芸品美術品 置物

種類...宝瓶・花瓶清乾隆青花纏枝喜字紋缶景徳鎮陶磁器装飾品現代工芸品美術品ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高さ23.5センチです口径10.5センチです腹径21センチです底径15.5センチです輸送中に破損した場合です全額返金いたしますのでご安心ください良かったら他の出品もご覧になってください。宜しくお願い致します。おまとめ買いを大歓迎、安くします。返品返金キャンセルクレームお断り致します。おまとめ買い大歓迎、安く致します。声をかけて頂いておまとめ買いページを作ります、宜しくお願い致します?????????



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