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ローステッドカーリーメイプル ネック材 720 x 76 x 26
商品番号 N10005871896
商品名

ローステッドカーリーメイプル ネック材 720 x 76 x 26
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 7,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

720x76x26。ストレートグレインかつ追柾、節無しのマスターグレード材。トレファイド、ローステッド、ベイクド、サーモトリーテッドなど多くの呼称がありますが基本同じで、真空状態で加熱処理し安定化、軽量化させた材です。ローステッド材特有の素敵な甘い香りがします。
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