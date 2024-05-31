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【真作】福田平八郎/瑞雲双竹画賛/竹図/掛軸/名家伝来/AD-44
商品番号 M21669375139
商品名

【真作】福田平八郎/瑞雲双竹画賛/竹図/掛軸/名家伝来/AD-44
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】福田平八郎　大分県生。初期の写実的で濃厚な質感表現の作品から次第に単純化を深め、明快な色彩、大胆な画面構成で画壇の中心的存在となる。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多数の汚れシミ、多少の巻シワあります。表装は概ね良好です。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　190cm×幅　68cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】福田平八郎/瑞雲双竹画賛/竹図/掛軸☆宝船☆AD-44
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