【真作】福田平八郎/瑞雲双竹画賛/竹図/掛軸/名家伝来/AD-44

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【真作】【参考】福田平八郎 大分県生。初期の写実的で濃厚な質感表現の作品から次第に単純化を深め、明快な色彩、大胆な画面構成で画壇の中心的存在となる。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多数の汚れシミ、多少の巻シワあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 190cm×幅 68cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。