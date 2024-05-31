映画 ウォッチメン DCコミックス　ロールシャッハ アクションフィギュア

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商品詳細
映画やドラマ化もされた名作アメコミ『ウォッチメン』の主要キャラクター、ロールシャッハのアクションフィギュアです。DCダイレクト「ウォッチメン」新品未開封です。適切な環境で保存していたためコンディションも良好です。厳重に梱包してお届けします。即購入OKです。おもちゃ・ホビー・グッズフィギュアSF/ファンタジー/ホラーフィギュア種類...アクションフィギュアスケール...ノンスケール
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