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朱泥　急須色々14点　東Y5-0921②
商品番号 S32638525025
商品名

朱泥　急須色々14点　東Y5-0921②
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

急須横幅9.5~15㎝茶碗直径5.2㎝皿16.4㎝茶碗3点の縁に微細な欠けがあります。=土日祝日　発送不可　トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、　ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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