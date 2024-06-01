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ポケモンカード ルギアvstar構築済みデッキ
商品番号 B72135634988
商品名

ポケモンカード ルギアvstar構築済みデッキ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内容は画像で確認お願いします。トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。単品でのお値下げ不可です。複数購入の場合は送料分200円をお値下げさせていただきます。ハイパーボール、ボスの指令は画像の絵柄から変更になる場合があります。
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