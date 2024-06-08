ポケモンカード【美品】ピカチュウ CHR ドリームリーグ

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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。ポケセン正規品です。#メッシのポケカSHOP自引きして、すぐにスリーブ・ローダーに保管しました。美品です。自身のコレクションからの出品です。トラブル防止の為、プレイ用とのご理解の程、初期傷や完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。購入後のキャンセルはすり替え、傷防止のため不可とさせていただきます。返品なども承りません。濡れ、折れ対策のため、スリーブローダー上記に入れ、メルカリ便にて匿名発送いたします。ご質問等がございましたらコメントにてお願いいたします。【検索用】ポケモンポケモンカードポケカボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...CHR
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