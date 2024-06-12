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商品詳細
動作未確認、詳細不明です。ギターアンプから取り外したものかと思います。12AX7(ECC83)2個EL842個EZ811個NCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/injure845367.html
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