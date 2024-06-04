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マーベルレジェンド Wave.10 #4 ホワイト・タイガー
商品番号 L26045101480
商品名

マーベルレジェンド Wave.10 #4 ホワイト・タイガー
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 12,091 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MarvelLegendsWave.10BAFRhinoSeriesマーベルレジェンドライノ内容物・WhiteTigarホワイト・タイガー本名　：AvaAyalaアヴァ・アヤラ初登場：AvengersAcademy#20(October,2011)フィギュア種類…アクションフィギュアサイズ…6インチ約15cmスケール…1/12メーカー…ハズブロHasbro(米国)発売…2015年定価…$19.99状態…開封済み(欠品:ビルドパーツ)新品未開封品をビルドパーツを取り外した後に、一度も飾らずすぐにOPP(透明な)袋に密閉して暗所にて保管した商品です。※アメトイ特有の生産時の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。海外輸入品となります。商品状態については、写真3枚目以降にてよくご確認の上、ご購入ください。ブリスターパッケージ、ライノのビルドパーツはお付けせず、フィギュア本体のみの発送となります。予めご了承ください。!!!購入希望の方は、事前にコメント頂ければ、表示価格より10000円値引きを新たな商品ページを作成した上で販売致します。#MarvelLegendsMarvelLegends#Marvel#マーベルレジェンドマーベルレジェンド#マーベル#SpiderManSpider-Manスパイダーマン#AvengersAvengersアベンジャーズ#XmenX-MenXメン#HasbroHasbro#ハズブロハズブロ#ML10_4
http://narcologia.ru/goods/insignificant208382.html
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