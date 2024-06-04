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Roland シンバルパッド3枚　一部ジャンクあり
商品番号 X32942926503
商品名

Roland シンバルパッド3枚　一部ジャンクあり
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CY-12c、CY-5が2枚のRolandのシンバルパッドまとめ売りです。音が出るが裏面に割れあり、音の反応悪いもの、おそらく音がもう出ないパッドの3枚まとめ売りなのでご理解頂ける方だけ購入してください。（音が出ない、途切れるものに関してはこちらの環境で音が出ないのか、壊れているのかが判別ができないのでジャンク品として出品します。）修理に出すか、修理できる人か、音途切れ気味でも大丈夫、電子ドラムに繋ぐわけではない自宅練習用として叩くだけに使う人など用途は任せます。まとめて売りたいので1個売りはしていません。種類···電子ドラム
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