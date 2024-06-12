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- 観音像 『巻物観音像』 ブロンズ 本金箔仕上 大型高さ５２㎝
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商品詳細
作品名：「巻物観音像」 作者名：箱書きあり材質：ブロンズ像 本金箔仕上（付属品）木箱（箱書き付）高さ：52㎝
http://narcologia.ru/goods/browse171991.html
http://narcologia.ru/goods/kindness598805.html
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