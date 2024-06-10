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★ポケモンメザスタ DC2弾 未使用 ゲンシカイオーガ ゲンシグラードン セット
商品番号 J49278455859
商品名

★ポケモンメザスタ DC2弾 未使用 ゲンシカイオーガ ゲンシグラードン セット
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンメザスタ　DC2弾スーパースタータグ　2枚セット・ゲンシカイオーガ・ゲンシグラードン排出後すぐケースに入れて保管していました。状態については画像でご確認下さい。追加画像をご希望の場合はコメント下さい。緩衝材で包み、普通郵便にて発送します。☆即購入可（コメントやり取り中でも即購入優先）☆値下げ不可（まとめ購入のみ値下げ対応しますのでコメント下さい）☆バラ売り不可
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