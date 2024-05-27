ビンテージUSAメキシコ製 安室奈美恵TシャツL

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【表記】L【実寸】肩幅約49センチ身幅約55センチ着丈約80センチ袖丈約22センチ【色】ブラック【ディテール】【状態】ユーズド使用感色褪せプリントひび割れ【備考】人気の安室ちゃんのTシャツです。USA製のY2K00sの当時物でバックのデフォルトされた可愛い一枚です。多数出品中です。同梱も可能ですので是非ご覧ください。古着なので見落とした細かい傷や汚れ書き漏らしがある場合があります。ご了承ください。非喫煙者でペットもいません。金曜日など週末のお取引の場合には発送が週明けになる場合があります。連休も同様に休み明けの発送になる場合があります。ご了承下さい。