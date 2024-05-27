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☆オトメイトガーデン　薄桜鬼☆イラストカード　コンプ　オトガ
商品番号 Y74281142996
商品名

☆オトメイトガーデン　薄桜鬼☆イラストカード　コンプ　オトガ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^ご購入前にプロフの確認をお願いいたします。他のサイトにも出品中の為、削除する場合があります。　☆オトメイトガーデン　薄桜鬼　　　　　　　　15周年記念　桜花詳伝☆＊前売り券入場特典　イラストカード　全12種・土方歳三・沖田総司・斎藤一・藤堂平助・原田左之助・風間千景・永倉新八・山南敬助・山崎烝・伊庭八郎・相馬主計・坂本龍馬剥き出しの状態で受け取りました。受け取り後はopp袋に入れて保管しております,自宅保管・一度人手に渡っていた物ですので、デリケートな方・完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。初期キズなどをお気になさる方もご遠慮ください。opp→両面補強→封筒で発送いたします。↓から他に出品中の物が簡単に検索できます！#まゆみん薄桜鬼#まゆみんオトガ#まゆみん乙女ゲームオトメイトオトメイトガーデンオトガ薄桜鬼
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