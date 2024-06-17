

茶懐石道具 四つ椀 小丸椀 五客揃 木乾製漆器 黒塗 K243 美品 49.0 ...



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茶懐石 四つ椀-



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懐石道具 木製-



懐石道具(会席道具) 四つ椀】 坪椀(煮物椀) 朱塗り 黒網目 5客セット ...



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黒塗の四つ椀、小丸椀五客揃です。(木乾製漆器)寸法四つ椀径約13.1cm高さ約7.3cm 小丸椀径約12.7cm高さ約6.2cm状態の良い品です。長期保管の品になります。ご理解ご納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。