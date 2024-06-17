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マオ\u0026スイレン　エクストラバトルの日　プロモ　psa10
商品番号 X87593322478
商品名

マオ\u0026スイレン　エクストラバトルの日　プロモ　psa10
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル特徴···PSA鑑定鑑定状況···PSA10こちらの商品は自らPSA鑑定に出した正真正銘の本物です。画像の鑑定番号の商品をお送りします。psa10評価は完全美品という指標ではないということをご理解の上、写真で状態確認頂き問題ないという方のみご購入お願いします。ポケモンカードポケカ鑑定品ポケットモンスターgxGXexEXアンリミ　テラスタルタッグ　TAGsrSRsarSARテラスタル　urURhrHR未開封　プロモ　ジム　バトルarARunlimited1st旧裏　マリィ　リーリエ　アセロラ御三家　リザードン　ピカチュウ
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