DC Comics VARIANT プレイアーツ改 -KAI- バットマン

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商品詳細
DCComicsVARIANTプレイアーツ改-KAI-バットマン#スクウェア・エニックス#バットマンアイ・アム・ベイン『バットマン』シリーズDCコミックス#バットマン_ブルース・ウェイン_#DCComicsVARIANTプレイアーツ改_KAI_バットマン・箱の状態は悪いです。・箱内の台座収納フィルムの周りの紙に破れがございます。・台座に若干のスレがございます。フィギュア種類...コレクションフィギュア
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