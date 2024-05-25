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DC Comics VARIANT プレイアーツ改 -KAI- バットマン
商品番号 G52773945694
商品名

DC Comics VARIANT プレイアーツ改 -KAI- バットマン
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,960 円
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商品詳細

DCComicsVARIANTプレイアーツ改-KAI-バットマン#スクウェア・エニックス#バットマンアイ・アム・ベイン『バットマン』シリーズDCコミックス#バットマン_ブルース・ウェイン_#DCComicsVARIANTプレイアーツ改_KAI_バットマン・箱の状態は悪いです。・箱内の台座収納フィルムの周りの紙に破れがございます。・台座に若干のスレがございます。フィギュア種類...コレクションフィギュア
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