ミライドンSAR バイオレットEX

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商品詳細
購入した際にすぐにスリーブに入れたため目立った傷は無いと思いますが素人検品のため、神経質な方はご遠慮ください。発送の際は、濡れ折れ対策をして発送させていただきます。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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