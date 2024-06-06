【試奏済み】エスクラリネット JINXIN

※閲覧ありがとうございます。購入を検討の際は、プロフィールも併せてご確認くださいますようお願いいたします。他に出品している楽器、小物はこちら#ieyou楽器—————海外製OEM(人件費等が安価な国での委託製造品)のうち、比較的定評のある樹脂製クラリネットです。木製と比べて割れの心配がないため、野球応援など屋外での演奏にも使えます。初心者の方がとにかくコストを抑えて楽器を始めたい場合にもおすすめです。OEM品は文字通りピンからキリまでありますが、演奏に支障がないことを確認してからの出品ですので、安心してお使いいただけます。—————メーカー：JINXIN機種名：---材質：ABS樹脂マウスピース：無銘状態： ・Low-EからHigh-Eまでの半音階を試奏して問題ないことを確認しております。 (あくまで個人の確認であること、予めご承知おきください) ・その他の状態は写真にて判別をお願いいたします。備考： ・他サイトでも出品している関係上、売り切れている場合がありますので、その際はご容赦ください。 ・中古品としてのご理解のある方のみご購入ください。あくまでも音が出ることの確認が取れているという状態です。 ・以上の点をご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。管理番号：100_22_17



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