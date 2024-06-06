藤井フミヤ　グッズ　テディベア　ぬいぐるみ　インテリア　FF 238

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商品詳細
藤井フミヤ グッズ テディベア ぬいぐるみ インテリア FF238片方はチョーカーで、片方はネックレスになっているなどこだわりを感じるアイテムですね。お部屋を彩って下さいませ。購入後は未開封にて保管しておりましたが、撮影のために開封したものです。長期保管品のため多少の汚れや傷があるかもしれませんので、ご理解頂ける方のみご購入下さいませ。同梱の場合には送料分をお安く出来ることがありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。それではご検討よろしくお願い致します。
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