RC-600 (ループステーション)※一部不良あり。

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BOSSのプロ仕様ループステーションです。使う機会が少なくなったので出品します。不明点ありましたらコメントで！(説明書・ACアダプタ付属)※下記不良部あり！！必ず了承の上ご購入を！2枚目赤丸部のCh2のREC用フットスイッチの反応かなり悪く4回に一回反応するぐらいです。おそらくフットスイッチ自体の故障なので修理していただくかCh2は使わない前提で使っていただくのがよろしいかと思います。