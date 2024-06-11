MONSTER CABLE Prolink Monster Rock 約6.3m

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商品詳細
MONSTERCABLEProlinkMonsterRock約6.3mS/Lギターシールドベースシールド#てんとう虫の小物一覧#てんとう虫の出品一覧型番：不明カラー：黒×ゴールド【商品の状態】使用状況：数年利用しておりませんでした。[留意事項]プラグ:メッキ剥げ本体:傷、汚れ、くすみ(カビの可能性あり)23/10/9動作確認済みアクセサリー・パーツ...その他
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