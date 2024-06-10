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BETAFPV pavo25 ELRS２.4G
商品番号 M61011599856
商品名

BETAFPV pavo25 ELRS２.4G
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 14,602 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BETAFPVPavo25WhoopQuadcopter【ELRS2.4G】【GemfanD633ブレード・CaddxBabyRatel2カメラ・A0225-800mW5.8G・14044500KVブラシレスモーター】電源入れた程度でほぼ未使用です。付属品は画像のもののみになります。
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