ペコちゃん（大丸梅田限定）

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ペコちゃんの萌え化が始まっていた 不二家が思い切った改造に着手 ペコちゃんの萌え化が始まっていた 不二家が思い切った改造に着手



ねんどろいど ペコちゃん ねんどろいど ペコちゃん



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ペコちゃんのフィギュアです。（身長約33cm）大丸梅田店で、過去に大丸梅田店内にあるショップとコラボした洋服を着たペコちゃんが限定非売品として製造され、抽選で当たったものです。かなり可愛くてお気に入りでケースに入れとても大事にしていたのですが、今回訳があって出品することとなりました。特に傷や汚れはありません。